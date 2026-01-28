Incidente stradale sulla statale 554, nel territorio di Selargius, in direzione Cagliari.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte diverse auto che hanno causato lunghe code e forti rallentamenti alla circolazione. Il traffico procede a rilento nel tratto interessato anche a causa delle abbondanti piogge. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Selargius per i rilievi e per gestire la viabilità. 

