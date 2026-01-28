Viabilità
28 gennaio 2026 alle 09:48aggiornato il 28 gennaio 2026 alle 10:08
Incidente sulla statale 554, traffico a rilento verso CagliariDiverse le auto coinvolte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale sulla statale 554, nel territorio di Selargius, in direzione Cagliari.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte diverse auto che hanno causato lunghe code e forti rallentamenti alla circolazione. Il traffico procede a rilento nel tratto interessato anche a causa delle abbondanti piogge.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Selargius per i rilievi e per gestire la viabilità.
+++ Notizia in aggiornamento +++
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata