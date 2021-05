Incidente stradale questa mattina in viale Marconi.

Una Toyota Yaris, guidata da una 49enne residente nell'hinterland cagliaritano, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata lateralmente con un Piaggio Liberty condotto da un 16enne, anche lui residente in provincia.

Il ragazzo è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato all'ospedale Brotzu in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per eseguire i rilievi di legge.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata