Momenti di paura in viale Trieste a Cagliari per un incendio divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina.

Le fiamme hanno interessato le stanze di un locale di una comunità: gli ospiti e gli educatori sono usciti appena hanno visto il fuoco.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco che stanno domando il rogo con le fiamme ben visibili dalla strada. Viale Trieste, all'altezza della sede dell'assessorato al commercio, è stato chiuso al traffico.

Sul posto anche un'ambulanza ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Ora si dovrà accertare la causa dell'incendio, quasi certamente accidentale.

I responsabili della comunità si stanno attivando per trovare una sistemazione per i nove ospiti.

