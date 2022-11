Nasce a Cagliari, primo in Sardegna, l’Help Center per persone in stato di fragilità. Si tratta di un centro di aiuto gestito dall’Associazione Donne al Traguardo e creato dalla collaborazione fra Ferrovie dello Stato Italiane e Comune di Cagliari.

L’obiettivo del servizio, operativo alla stazione ferroviaria, è quello di accogliere e sostenere persone senza dimora e in difficoltà che gravitano attorno alla stazione ferroviaria.

A oggi sono 18 in tutta Italia e offrono ascolto, orientamento, osservazione dello stato del disagio rivolgendosi ad adulti in condizione di grave emarginazione sociale, senza fissa dimora e con difficoltà economiche, sanitarie o relazionali.

Il Centro di Cagliari integra attività diurne, laboratori e distribuzione vestiario fino all'accoglienza notturna nei diversi appartamenti a disposizione. È gestito dall'Associazione Donne al Traguardo nata nel 2001 per aprire spazi al femminile nel campo culturale, sociale, politico ed economico.

I posti letto in bassa soglia – ossia privi di un “filtro d’ingresso” - per accogliere nelle ore notturne uomini, donne e madri in condizione di grave emarginazione sociale sono una quarantina, sono stati attivati inoltre un centro di aggregazione sociale e un servizio di raccolta e distribuzione di viveri, vestiario e suppellettili.

Alla cerimonia di inaugurazione il sindaco Paolo Truzzu ha sottolineato l'importanza del circuito solidale attivato nel capoluogo sardo, in un'azione di rete che, oltre che FS e Onds, coinvolge anche Caritas e Ozanam.

Anna Maria Morrone, Responsabile Organization & People Development Gruppo FS, ha espresso il plauso per l'iniziativa e la volontà di rafforzare l'azione solidale promossa dall'azienda. Erano presenti inoltre l’assessora alle politiche sociali, benessere e famiglia del Comune di Cagliari Viviana Lantini; la presidente dell’Associazione Donne al Traguardo Silvana Migoni e il direttore ONDS Alessandro Radicchi, e l’artista Manu Invisible che ha realizzato un grande murales nell'edificio che ospita l'Help Center.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata