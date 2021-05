In Sardegna e in Calabria l'indice di trasmissibilità del Covid-19 è il più basso d'Italia, 0.74.

E' quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che sarà utilizzato dalla cabina di regia per i cambi di colore.

Ecco perché la Sardegna ha già chiesto al ministro Roberto Speranza di poter arrivare anticipatamente dalla fascia arancione a quella gialla visto il calo dei contagi e l'assenza di focolai nonché di allerte specifiche. Il numero settimanale dei casi si attesta su 1.072 con un incidenza di circa 67 casi per 100mila abitanti.

Bassa la classificazione complessiva del rischio.

IN ITALIA – In Italia intanto sale ancora l'indice di contagio del coronavirus e passa dallo 0.85 della scorsa settimana a 0.89. L'incidenza secondo gli ultimi calcoli sarebbe invece ancora in discesa dal valore 146 registrato nel monitoraggio della scorsa settimana, arrivando ora a 127.

Da lunedì prossimo inoltre nessuna regione dovrebbe essere rossa: la Valle d'Aosta, l'unica ancora a rischio alto, dovrebbe diventare arancione. Verso un cambio di colore anche Calabria, Puglia e Basilicata che dovrebbero passare dall'arancione al giallo.

A quel punto resterebbero arancioni solo Sicilia, Valle d'Aosta e appunto (forse) Sardegna.

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata