L'età media dei casi Covid in Italia scende a 41 anni mentre quella dei ricoveri scende a 65 anni.

Lo ha detto Silvio Brusaferro nella settimanale conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia, riportando anche “un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni”. I casi tra gli over-80 decrescono più rapidamente delle altre fasce “e questo è un effetto delle vaccinazioni".

"La curva in Italia è in decrescita – ha aggiunto – mentre in altri Paesi Ue la situazione è altalenante e di transizione. La decrescita in Italia è sempre lenta ma il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome è registrata una decrescita".

"Cominciamo a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla mortalità ma la curva è ancora in fase iniziale – ha sottolineato –. Ci sono segnali positivi per la riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e aree mediche. Ci si sta avvicinando al valore di 50 casi per 100mila abitanti che è il valore soglia per rendere possibile il tracciamento".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata