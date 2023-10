Una discarica all’interno del vecchio stadio Sant’Elia è stata scoperta dagli investigatori della Forestale dopo una segnalazione arrivata in Procura. Nell’ex impianto sportivo era stata conferita una quantità enorme di rifiuti, gran parte provenienti da demolizioni. Si tratta – secondo le prime indiscrezioni – di un impianto di aerazione, decine di lavandini e altri arredi di servizi igienici, tonnellate di pannelli in cartongesso, vernici, diluenti e prodotti chimici per il trattamento del prato erboso.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla sostituta procuratrice Rossella Spano che nel mese di luglio ha ordinato l’ispezione dei ranger del Nucleo investigativo. Alla società sportiva Cagliari Calcio (in qualità di possessore) e all’Assessorato allo Sport del Comune (in veste di proprietario dell’impianto) è stato notificato l’ordine di provvedere entro 60 giorni alla completa bonifica dell’ex stadio.

È stata anche applicata un’ammenda da 13.500 euro. In caso di inottemperanza all’ordine di bonifica la Procura potrebbe decidere di aprire un fascicolo contestando il reato di discarica abusiva di rifiuti pericolosi. Notificati gli atti, ora i documenti sono in mano agli avvocati.

© Riproduzione riservata