Inatteso. E pungente: il freddo è la sorpresa in piazza Palazzo a Cagliari, dove il sole non batte coperto dall'edificio trecentesco che ospita la Prefettura e questa mattina la firma dell'accordo da 2,9 milioni tra Governo e Regione Sardegna.

I gradi segnati sul termometro sono 14, ma c'è una leggera brezza e molta umidità. Trema, a tratti, la presidente Alessandra Todde che attende l'arrivo di Giorgia Meloni in giacca e gonna plissettata, mise molto leggera per quello strano microclima nel quartiere di Castello.

Se ne accorge anche la premier, in cipria, quando scende dall'Alfa Romeo che la porta sino al Palazzo Regio: Meloni si solleva il collo del cappotto prima di stringere le mani a Todde, al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, anche lui in nero, e al prefetto Giuseppe Castaldo, in grigio.

Non si cincischia nel piazzale. Tutti prendono rapidamente le scale per la firma dell'accordo. Quella si, al caldo.

© Riproduzione riservata