Un martello, un coltello e una tessera del pullman intestata a Venerato Sardu, il 75enne ucciso venerdì scorso in via Ogliastra a Cagliari.

Le armi usate per l’omicidio sono state ritrovate stamattina nella zona del parco di San Michele, nel versante verso via Kock. Sono stati gli agenti della Polizia a trovarli dopo aver ricevuto una segnalazione: i Falchi della Mobile hanno raggiunto l’area, frequentata da tossicodipendenti, ritrovando gli arnesi ancora sporchi di sangue.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del nucleo investigativo provinciale che hanno recuperato il martello e il coltello, ma anche la tesserina del bus e una felpa. Gli oggetti sono stati repertati. Erano accanto a uno dei vecchi fortini abbandonati usati dai tossici per bucarsi.

Si sta verificando se ci sia traccia di altro riconducibile all’omicidio di Sardu. Fabrizio Congiu, 52 anni, è rinchiuso in carcere per il delitto.

