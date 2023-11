Capodanno a Cagliari, si cambia. La grande festa trasloca. Impossibile, per questioni di sicurezze e spazi, allestire il palco tra via Roma e Largo – come da tradizione – per la presenza del cantiere: così la giunta corre ai ripari e “sposta” concerto e festeggiamenti in piazza Paolo VI, conosciuta come piazza dei Centomila, sotto la basilica di Bonaria.

Nella delibera approvata nella seduta di mercoledì viene messo tutto nero su bianco: «In considerazione dei grandi interventi di riqualificazione urbana che stanno interessando il centro città, si ritiene opportuno individuare una diversa zona rispetto a quella di largo Carlo Felice e piazza Yenne». La nuova area ritenuta adeguata è quella tra piazza Paolo VI e viale Diaz: «Conseguentemente è stata chiesta la disponibilità dello spiazzo alla Regione Sardegna, proprietaria, che ha risposto positivamente».

Intanto c'è grande attesa per conoscere il nome del big musicale che salirà sul palco. Nessuna conferma, solo indiscrezioni. Si parla di Elodie e Annalisa (ma i loro nomi sono associati anche alla festa di Capodanno a Palermo), Irama e Max Pezzali. Da palazzo Bacaredda arriva un secco: no comment.

