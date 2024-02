Grave incidente nella tarda serata di oggi sulla Statale 131, al chilometro 4 in direzione Cagliari.

Due auto, per cause che devono ancora essere accertate, sono rimaste coinvolte in uno scontro. Una si è ribaltata, entrambe sono quasi completamente distrutte.

Due i feriti: uno è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, ma dopo le prime analisi non risulta in pericolo di vita. L'altro è stato trasferito al Policlinico in codice giallo. Al momento non si conosce la loro identità.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118, oltre alle forze dell'ordine per la gestione della viabilità.

La statale è bloccata da ore: si è formata una coda lunga diversi chilometri, con le auto ferme in attesa della rimozione dei veicoli coinvolti nello schianto.

