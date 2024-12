«Una preghiera per i miei genitori». Un post di poche parole, accompagnato da una foto: ritrae Luigi Gulisano, 79 anni, e sua moglie Marisa Dessì, di 82, la coppia di coniugi trovati morti nella loro casa di via Ghibli, al Quartiere del Sole, a Cagliari.

A rievocare un momento di felicità, con i due abbracciati, è Claudio Gulisano, uno dei figli della coppia, che dal momento della terribile scoperta ha continuato a lanciare dei messaggi attraverso i social: prima una foto di un cero, poi il 12 dicembre ha rilanciato il messaggio “condividi questa candela in ricordo di chi passerà questo Natale in cielo”. E ora la foto di padre e madre. In attesa che si risolva il mistero.

Perché va avanti l’inchiesta della Procura per duplice omicidio: secondo gli inquirenti tra il 4 e il 5 dicembre in quel palazzo di un rione tranquillo si è consumato un delitto.

I corpi di Luigi Gulisano e Marisa Dessì sono stati trovati senza vita, morti a poca distanza di tempo l’uno dall’altra. La prima ipotesi, quella dell’avvelenamento da funghi, è stata scartata quasi subito, anche grazi e alle analisi condotte dai carabinieri del Ris e dal medico legale Roberto Demontis, che hanno rilevato delle lesioni degli organi interni ma non hanno fatto emergere segni di violenza esterni. Anche se all’interno della casa sono state trovate tracce di sangue.

Le indagini potrebbero essere vicine a una svolta, che potrebbe arrivare prima del deposito del referto definitivo delle analisi tossicologiche.

