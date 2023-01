«Per il secondo giorno consecutivo gli aerei dalla Sardegna partono in ritardo a causa del ghiaccio sulle ali».

Lo denuncia Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, pubblicando sui social le foto del tabellone dello scalo di Elmas, con ritardi di più di un’ora per tutti i voli partiti questa mattina presto.

È emerso, spiega Deidda, «che nell’Aeroporto di Cagliari non sono funzionanti i sistemi per scongelare le ali, come accade in altri aeroporti, perché siamo un’Isola e non ci troviamo in un aeroporto del nord. Quindi abbiamo dovuto aspettare che uscisse il sole».

Una situazione che il deputato definisce «imbarazzante» visto «che ci sono persone che stanno perdendo appuntamenti di lavoro e coincidenze. Sto chiedendo agli Enti preposti se sia normale che un aeroporto internazionale, come quello di Cagliari, o nel resto dell’Isola, non sia pronto un sistema per evitare questo fenomeno. Veramente raccontiamo che da noi splende sempre il sole?».

Sogaer però dà una spiegazione differente: «Il meccanismo di sghiacciamento ali a Elmas è previsto ed è molto sofisticato», rende noto l'ufficio stampa: «Il servizio è sempre stato in funzione fino a pochi giorni fa quando si è presentato un problema di tipo tecnico che ha reso necessario la sospensione in attesa di alcuni accertamenti, comunicati con congruo anticipo alle diverse compagnie aeree. Sono poi queste a stabilire, in base ai diversi gradi di tolleranza, se partire o meno».

(Unioneonline/D)

