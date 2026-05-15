Volo cancellato e passeggeri a terra. È successo ieri notte all’aeroporto di Cagliari – Elmas dove numerosi passeggeri attendevano al gate per imbarcarsi sul volo che li avrebbe dovuti portare a Milano Malpensa. Quell’aereo però partirà solo oggi pomeriggio dopo aver causato inevitabili disagi.

La vicenda viene raccontata da Simone Depau uno dei diretti interessati che sarebbe dovuto salire sul volo delle 22 e 25: «Appena sono arrivato al gate la partenza è stata riprogrammata alle 23 e 55. Non sono state date altre indicazioni, successivamente nell’app la partenza è stata aggiornata all’1 e 40 con arrivo previsto a Milano alle 3 e 10».

Intorno all’una della notte sempre tramite l’app della compagnia è arrivato il messaggio di cancellazione del volo: «La comunicazione è arrivata all’una, al gate ci è stato detto che la cancellazione era dovuta a generici problemi tenici. Assieme ad altri passeggeri siamo andati ai banchi del check-in: per quaranta persone era disponibile un posto in albergo, gli altri hanno dovuto trovare una sistemazione. Per quanto mi riguarda i disagi sono stati importanti, stamattina avevo in programma diversi impegni di lavoro che ho dovuto cancellare».

Negli ultimi giorni non sono mancati i problemi per i passeggeri in partenza dalla Sardegna. Proprio oggi, secondo quanto riporta il sito della Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari, il volo Aeroitalia (XZ02384) in partenza alle 9 e 10 per Firenze è stato cancellato. Stesso discorso per il volo Firenze-Cagliari di mezzogiorno.

Mercoledì a causa di un problema tecnico un aereo della compagnia Aeroitalia appena decollato da Elmas aveva fatto rientro in aeroporto dopo pochi minuti. I passeggeri in questo caso sono stati riprotetti su un altro volo. E di problema tecnico si è parlato anche per il volo Ita Airways cancellato senza preavviso martedì notte che sarebbe dovuto partire da Alghero e atterrare a Milano Linate.

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