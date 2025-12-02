Furto in un istituto scolastico: Cagliari, 44enne in arrestoL’uomo fermato dai carabinieri e trovato in possesso di un pannello zincato rimosso da una scuola del capoluogo
I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno tratto in arresto la scorsa notte un uomo di 44 anni con l’accusa di furto aggravato.
Una pattuglia dell’Arma lo ha notato mentre si aggirava in atteggiamento sospetto in una strada della periferia del capoluogo. Insospettiti, i militari hanno deciso di controllarlo e sottoporlo a perquisizione personale, trovandolo in possesso di un pannello zincato appena rimosso dalla recinzione di un vicino istituto scolastico cittadino. Gli immediati accertamenti hanno poi confermato la provenienza furtiva del materiale.
Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e trattenuto in stato di arresto, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.
(Unioneonline)