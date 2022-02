Identificato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari il presunto autore di diversi furti messi a segno a Cagliari e nel comune di Elmas. Si tratta di un 43enne originario del Marocco con precedenti di polizia.

L'attività è iniziata dopo che un dipendente di un noto negozio di abbigliamento del centro cittadino aveva denunciato il furto del cellulare i primi giorni di gennaio. Il secondo "colpo" è stato messo a segno nel punto vendita di un negozio di elettronica, dove era astato sottratto un monopattino elettrico. Successivamente, sempre in un negozio di abbigliamento del centro cittadino, era stato prelevato un altro cellulare di una dipendente. L'ultimo furto è avvenuto in un locale di Elmas dove, anche in questa circostanza, era stato sottratto un telefono.

A inchiodare il ladro le caratteristiche dei furti, riconducibili alle modalità messe in atto da un soggetto già noto agli stessi poliziotti.

L'uomo è stato quindi identificato e, salva la presunzione di non colpevolezza, è stato indagato in stato libertà per furto aggravato e inottemperanza all'ordine del Questore in quanto irregolare nel territorio nazionale.

(Unioneonline/v.l.)

