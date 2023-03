Cosa intendesse fare non è ancora chiaro. Nicola Sanna, 48 anni di Cagliari, arrestato sabato, si è presentato in un negozio di via Sonnino mostrando un tesserino da vigile del fuoco – falso –dicendo di dover fare un’ispezione. Ma il gestore dell’attività si è insospettito e ha chiamato la Polizia.

Gli agenti delle volanti hanno così sequestrato il documento falso effettuando poi la perquisizione in casa dell’uomo e recuperando 14 chili di marijuana (e non 25 come emerso in un primo momento). Trovato anche un piccolo quantitativo di eroina, cocaina e una pistola scacciacani. Sanna, dopo il fermo disposto dal pm Daniele Caria, domani verrà interrogato dal gip per la convalida.

Sul perché Sanna si sia presentato nel negozio con un tesserino da vigile del fuoco falso e cosa volesse fare non è ancora chiaro. Sul caso sono al lavoro i poliziotti delle volanti. L’operazione, iniziata in pieno centro, non è passata inosservata: gli agenti, arrivati con due pattuglie, sono entrati nel punto vendita di via Sonnino sabato pomeriggio per poi uscire insieme a una persona, fatta salire sulla volante.

I poliziotti cercavano altri documenti falsi ma nell’abitazione del 48enne si sono trovati davanti a un ingente quantitativo di droga, imbustato. Una parte era sistemata in una valigia. I 14 chili di marijuana sono stati sequestrati, insieme al bilancino, alla pistola scacciacani e ad altri oggetti ritenuti interessanti per le indagini.

