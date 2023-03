Un vecchio tesserino da vigile del fuoco, oramai non più valido, ha fatto scattare i sospetti: così gli agenti della Squadra volante che avevano fermato un uomo per un controllo a Cagliari, hanno deciso di approfondire le verifiche, recuperando 25 chili di marijuana e una pistola scacciacani.

L'operazione dei poliziotti è ancora in corso. Due pattuglie hanno fatto salire a bordo il fermato in via Sonnino nel primo pomeriggio di oggi.

Il sospettato quando è stato identificato durante un controllo ha mostrato un tesserino da vigile del fuoco, forse per sviare le verifiche. Ma il documento, non più valido, ha portato gli agenti ad approfondire la vicenda.

Le perquisizioni successive hanno portato al ritrovamento di 25 chili di marijuana e anche di una pistola scacciacani.

© Riproduzione riservata