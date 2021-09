Pazienti ammassati, in piedi o buttati per terra, in attesa di essere chiamati per poter entrare nell’ospedale, il Businco di Cagliari, dove devono fare la chemioterapia o qualunque altra visita.

Questa mattina si è presentata una situazione incredibile: fila unica per tutti, malati oncologici compresi, e sotto il caldo una marea di gente, molti non sapevano dove andare e sistemarsi, mentre un’infermiera urlava a squarciagola il numero del paziente di turno.

Come spiega una donna fuori dall’ospedale dalle 8, in attesa di essere chiamata per la chemio, «la situazione è incredibile, nessuno ci ha informato, ci sono persone sofferenti costrette a stare in piedi, non c’è neppure una sedia, trattatati senza alcun riguardo, anziani e malati con le stampelle in fila. Una gestione sbagliata, mai eravamo arrivati a questo punto con i malati oncologici in fila con il numeretto per entrare. Non era mai successo: anche noi facciamo sempre la fila ma mai in queste condizioni e con questa baraonda».

