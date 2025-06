Si è tenuta stamattina al Teatro Lirico di Cagliari la cerimonia per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. A partecipare autorità civili, militari e religiose della provincia, nonché una rappresentanza di studenti delle scuole degli Istituti Secondari di Secondo Grado. A Renato Diana è stato consegnato un attestato di Benemerenza al Merito Civile alla memoria di suo figlio Alessandro Diana, rimasto vittima di un incidente stradale a Pabillonis il 17 settembre 2020 mentre si recava sul luogo dove era divampato un incendio per partecipare all’opera di spegnimento in qualità di volontario della Protezione Civile.

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, a cura del coro composto dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois” di Cagliari, il prefetto Giuseppe Castaldo ha dato inizio alla cerimonia con la lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica ai Prefetti. Ha poi rivolto un saluto alle autorità presenti in platea, prima degli interventi del sindaco Massimo Zedda e della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

Dopo la lettura di uno stralcio del “Discorso sulla Costituzione agli studenti” di Piero Calamandrei da parte di due liceali del citato Istituto, la cerimonia è proseguita con la consegna delle onorificenze conferite dal Capo dello Stato ai benemeriti residenti in Provincia. Ecco tutti i nuovi Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

Matteo Attanasio, Mar. Magg. dei carabinieri in servizio nella caserma di Sant'Andrea Frius.

Carmelo Bonanno, assistente amministrativo in servizio al Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari.

Ornella Cabiddu, funzionaria della direzione regionale dei vigili del fuoco Sardegna.

Stefania Caboni, fisioterapista della Asl Cagliari.

Patrizia Carta, funzionaria economico finanziaria della Prefettura di Cagliari.

Daniela Corso, dirigente medico della Asl Cagliari in pensione.

Serenella Cossellu, funzionaria contabile al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna.

Gian Luca Demartis, 1° Lgt. dell'Esercito Italiano, in servizio al Comando Militare Esercito Sardegna.

Elena Dessì, funzionaria economico finanziaria della Prefettura di Cagliari.

Giampiero Lai, capo reparto esperto dei vigili del fuoco in pensione.

Teresa Chiara Mereu, insegnante in quiescenza e pittrice.

Marco Moccolini, Mar. Magg. dei carabinieri comandante della stazione di Gesico.

Paolo Pasquavaglio, Lgt. dei carabinieri in servizio all'ufficio logistico della Legione Carabinieri Sardegna come Capo Centro Telematico.

Riccardo Pirali, Lgt. dei carabinieri comandante della stazione di Sestu.

Giuseppe Pitzalis, Lgt. della Guardia di Finanza in servizio al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna di Cagliari come Capo Sezione Comando del Reparto Comando.

Luisa Anna Ronchi, giornalista in pensione e coordinatrice di Giulia Giornaliste.

Marco Vassallo, App. Sc. dei carabinieri in servizio al Comando Legione Carabinieri Sardegna con l'incarico di Segretario dell'Ufficio Assistenza Spirituale.

L’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana è stata conferita al Generale di Brigata della Guardia di Finanza a riposo Antonio Uselli, mentre al medico in pensione Giulio Solinas è stata concessa la distinzione onorifica di Commendatore.

Prima della cerimonia il Prefetto, accompagnato dalla presidente Todde, dal sindaco Zedda e dal Comandante di Presidio Militare Interforze della Sardegna Enrico Pacioni, ha deposto una corona d'alloro al Monumento dei Caduti nel Parco delle Rimembranze a Cagliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata