Nel giorno in cui l’Italia celebra il 79° anniversario della nascita della Repubblica, il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, ha raccolto e rilanciato l’appello del Presidente della Repubblica rivolto ai prefetti di tutta Italia: «Dobbiamo essere concretamente presenti nei territori, dare attuazione ai valori costituzionali e dimostrare che lo Stato c’è».

Castaldo ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere vivo il legame tra le istituzioni e le comunità locali: «Fin dal mio insediamento ho visitato numerosi comuni per manifestare la vicinanza dello Stato, in un’ottica di leale collaborazione con le istituzioni e le associazioni. Solo insieme possiamo favorire sviluppo, legalità e coesione».

Un passaggio importante è stato dedicato anche all’attualità: «Il Capo dello Stato ci ha richiamato all’impegno per attuare la Costituzione. I valori costituzionali devono unire e non dividere: sono il punto di riferimento per far crescere i nostri territori».

Infine, ha commentato i recenti episodi di violenza registrati in città: «C’è massima attenzione. Gli autori sono stati identificati e la risposta dello Stato è stata immediata. Il controllo del territorio è capillare e continueremo a lavorare con l’amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza».

