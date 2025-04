Era stato fermato a metà dicembre alle porte di Cagliari con un carico di 16 chili di cocaina purissima, quelli che gli investigatori ritenevano fosse il rifornimento di droga per il periodo festivo destinati ai frequentatori dei locali di Cagliari. Questa mattina l’ucraino Oleh Shlender, 42 anni, è riuscito a patteggiare 5 anni di reclusione davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Ermengarda Ferrarese.

Il suo difensore di fiducia, l’avvocata Benedetta Mauro, ha trovato un accordo sulla pena con il pubblico ministero Andrea Massidda che poi il giudice ha ritenuto congruo, leggendo nella tarda mattinata la sentenza. Cinque anni è il massimo della pena che può essere patteggiata, ma è comunque una pena contenuta se si tiene conto del tipo e della quantità di stupefacente.

Il 12 dicembre scorso, il quarantaduenne viaggiava sulla strada statale 131 a bordo di una Fiat 500 con un carico di 16,35 chili di cocaina nascosta nella parte posteriore della carrozzeria. Arrivato alle porte della città metropolitana era stato fermato fagli agenti della Squadra Mobile della Questura e dalla della sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) che avevano perquisito il mezzo, arrestandolo per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato l’uomo fermarsi nei pressi di un cavalcavia, lungo la Carlo Felice, all’altezza di Mogoro, ma l’avevano fatto ripartire seguendolo a distanza sino a quando non è arrivato a destinazione ed è scattato il controllo. Nelle portiere dell’auto sono state trovate delle anomalie: la parte interna era scollata e all’interno dello spazio vuoto erano stati nascosti dei panetti di cocaina.

In questi mesi l’avvocata Mauro ha cercato un accordo con la Procura sul patteggiamento, visto che l’imputato rischiava una pena molto pesante legato all’aggravante dell’ingente quantità: alla fine il pm Massidda si è accordato per 5 anni di reclusione e oggi la giudice Ermengarda Ferrarese ha dato il via libera applicando la pena.



