Falsi Sms del Cup, scatta l’allerta truffa a CagliariNei messaggi si invita a contattare numeri a pagamento con prefisso 893
Nuovo tentativo di truffa via SMS ai danni dei cittadini sardi. In questi giorni stanno circolando falsi messaggi che sembrano provenire dagli uffici del Cup (Centro Unico di Prenotazione) e che, con un linguaggio apparentemente ufficiale, invitano i destinatari a “chiamare per comunicazioni urgenti”.
Nel testo, infatti, si fa riferimento a presunte “comunicazioni che la riguardano” e si chiede di contattare numeri con prefisso 893, come l’89349433. Si tratta tuttavia di numerazioni a pagamento che comportano addebiti immediati a carico di chi effettua la chiamata.
Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine raccomandano di non rispondere né contattare questi numeri, ricordando che il Cup non invia Sms con richieste di chiamate verso numeri a pagamento. Eventuali comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite canali istituzionali e numeri di rete fissa riconoscibili.
Si invitano dunque i cittadini alla massima attenzione e a segnalare eventuali messaggi sospetti alle autorità competenti o agli sportelli di assistenza sanitaria.
(Unioneonline/Fr.Me.)