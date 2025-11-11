Nuovo tentativo di truffa via SMS ai danni dei cittadini sardi. In questi giorni stanno circolando falsi messaggi che sembrano provenire dagli uffici del Cup (Centro Unico di Prenotazione) e che, con un linguaggio apparentemente ufficiale, invitano i destinatari a “chiamare per comunicazioni urgenti”.

Nel testo, infatti, si fa riferimento a presunte “comunicazioni che la riguardano” e si chiede di contattare numeri con prefisso 893, come l’89349433. Si tratta tuttavia di numerazioni a pagamento che comportano addebiti immediati a carico di chi effettua la chiamata.

Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine raccomandano di non rispondere né contattare questi numeri, ricordando che il Cup non invia Sms con richieste di chiamate verso numeri a pagamento. Eventuali comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite canali istituzionali e numeri di rete fissa riconoscibili.

Si invitano dunque i cittadini alla massima attenzione e a segnalare eventuali messaggi sospetti alle autorità competenti o agli sportelli di assistenza sanitaria.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata