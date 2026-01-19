«Una fake news». Così Abbanoa parla del messaggio che da stamattina starebbe facendo il giro delle chat su whatsapp, secondo cui il maltempo starebbe avendo effetti negativi sull’acqua potabile a Cagliari. La notizia è attribuita alla stessa azienda ma, come ribadito, «si tratta di un falso».

«La notizia - scrive Abbanoa in un comunicato - è priva di qualsiasi fondamento. L’acqua distribuita nella rete del capoluogo non è ovviamente “in balia delle intemperie” e quindi non può essere condizionata dal maltempo. Viene prodotta da due potabilizzatori, gli impianti di Simbirizzi e di San Michele, che hanno complessi processi di trattamento. Non si registrano fenomeni di torbidità eccessivi, che comunque vengono sempre fronteggiati, nemmeno nelle acque grezze in arrivo ai due impianti».

Abbanoa fa anche sapete che sono in corso gli accertamenti sull’origine del messaggio: «I responsabili sono passibili di denuncia per procurato allarme. Chi dovesse riceverlo, oltre a non darne minimamente peso, può anche a sua volta avvisare il mittente che si tratta di una fake news».

