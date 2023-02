Una discussione, forse per affitti non pagati, finita nel sangue. O un tentativo di rapina. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio di Venerato Sardu, avvenuto ieri sera nella sua casa di via Ogliastra 21, nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari (qui la ricostruzione).

Un delitto maturato nella piccola palazzina del rione popolare. Dopo brevi indagini, e anche grazie alle numerose telecamere, i carabinieri hanno fermato Fabrizio Congiu, 52 anni, residente al terzo piano dello stabile: era inquilino di Sardu.

Quello di Congiu è un volto noto, a Cagliari: ha trascorso molte giornate degli ultimi anni seduto sul gradino all’ingresso del negozio Castangia, ormai chiuso, in via Manno, in pieno centro. Era sempre in compagnia di un cagnolino, che trattava amorevolmente. Chiedeva l’elemosina.

Commercianti e residenti della zona non hanno mai patito grossi problemi, causati dalla sua presenza. Anche se è capitato che andasse in escandescenze e se la prendesse con qualcuno che magari aveva avuto da ridire sulle condizioni dell’animale. Per placare l’ira di Congiu, almeno una volta, in via Manno sono arrivate le Volanti della polizia.

Nella serata di venerdì l’ultimo raptus. Quello che è stato fatale per il suo padrone di casa, trovato riverso a terra davanti alla sua cucina, con una profonda ferita alla testa.

Enrico Fresu

