Un grosso albero si è abbattuto questa mattina sulle auto in sosta in via Paoli.

La pianta appartiene al giardino di uno stabile abbandonato e trasformato in abitazione, in pieno centro.

Non si segnalano feriti ma non sono esclusi ingenti danni per i veicoli coinvolti dal crollo: l’albero ha piegato l’inferriata che circonda l’edificio e occupa tutta la carreggiata, tranne la corsia dei bus.

Per la rimozione dovranno intervenire i vigili del fuoco e sarà necessaria la messa in sicurezza.

