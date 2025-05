Un incendio è scoppiato questa notte a Genneruxi, all'interno di una cantina in un'abitazione in via Copenaghen a Cagliari. Attorno alle 4 l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero nell'intera struttura.

L'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio in via Copenaghen

Numerosi gli automezzi (tre) e gli operatori (nove) intervenuti: le squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando di Cagliari, con un'autopompa il supporto di un'autobotte e un automezzo per il ricambio degli autoprotettori.

I vigili del fuoco hanno delimitato l'area, localizzato e spento le fiamme, messo in sicurezza la struttura e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause scaturite da un cortocircuito. Non risulta che l'incendio abbia coinvolto delle persone.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata