Si chiamano “zone scolastiche”: strade davanti agli istituti che vengono chiuse alle auto e sono riservate ai bambini e ai loro genitori. Oggi a Pirri ne sono state inaugurate due: in via Fabio Filzi, nel tratto compreso tra via Montecassino e via Santa Maria Chiara, e via dei Partigiani, tra via Marzabotto e via delle Fosse Ardeatine.

A inaugurare l’iniziativa c’erano l’assessore alla Mobilità del Comune di Cagliari, Yuri Marcialis, con la collega della Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, insieme al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Pirri 1 e 2”, Valentino Pusceddu, i cui plessi scolastici si affacciano proprio sulle strade interessate.

L’interdizione dei veicoli nelle strade fa seguito alla deliberazione adottata dalla Giunta comunale due settimane fa e si inserisce tra i provvedimenti approvati con l’obiettivo di migliorare la mobilità, la sicurezza e la fruibilità degli spazi urbani.

Grazie al contributo della Polizia locale, in via di prima sperimentazione, stamattina nessun tipo di veicolo ha potuto circolare, sostare o fermarsi in queste aree, così da garantire una maggiore sicurezza sia per gli studenti e per le studentesse che le attraversano, che per l’ambiente circostante.

La risposta dei bambini è stata immediata: da subito si sono rimpossessati della strada, confermando la necessità del cambio di passo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata