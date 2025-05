Venerdì 16 maggio, a partire dalle 17, si svolgerà nei locali della Rinascente di Cagliari un evento solidale promosso dalla Fondazione Domus de Luna, da oltre vent’anni impegnata nel sostegno a minori, famiglie e persone in condizione di fragilità sociale ed economica. Si tratta di una serata con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi per progetti di accoglienza e inclusione sociale, in un momento in cui le richieste di aiuto da parte di famiglie in stato di povertà assoluta continuano ad aumentare.

Già da martedì 13 maggio, le vetrine della Rinascente sono interamente dedicate a Domus de Luna, con allestimenti tematici che raccontano, attraverso immagini e parole, l’impegno quotidiano della Fondazione sul territorio. Venerdì 16 maggio, a partire dalle 17, a un primo momento di accoglienza istituzionale, seguirà il benvenuto alla Fondazione Domus de Luna e l’intervento dei giovani del progetto “Codice Segreto”. Seguiranno momenti di intrattenimento musicale curati dai “Cuccureddus Dream”.

Alle 19.30 comincerà un’asta benefica di opere d’arte donate da importanti artisti del panorama contemporaneo – Crisa, La Fille Bertha, Iron Monkey, Manu Invisible e Retro – condotta dall’attore Elio Arthemalle, affiancato da Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari Calcio, con l’accompagnamento musicale a cura di Luvi e Andrea Piraz.

Una parte dell’incasso dell’asta, così come una percentuale delle vendite realizzate dalla Rinascente durante l’evento, sarà destinata a sostenere le attività della Fondazione Domus de Luna in favore dell’infanzia e delle famiglie più vulnerabili. «L’appuntamento rappresenta un’opportunità concreta per promuovere la solidarietà e il sostegno attivo a favore di chi, ogni giorno, lotta per costruire un futuro migliore», commenta Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna.

