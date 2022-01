Era sbarcato clandestinamente in Italia nel 2019, ma era stato intercettato, identificato e poi rimandato in patria, l’Algeria, con il divieto di tornare nel nostro Paese per almeno tre anni.

Ma ora ci ha riprovato, salendo nuovamente su un barchino con altri connazionali, diretto in Sardegna.

All'arrivo, però, è stato preso in consegna dalla Polizia, che lo ha trasferito al centro di prima accoglienza di Monastir, per la quarantena imposta dalle norme anti-Covid. Qui sono scattati gli accertamenti e gli agenti hanno presto scoperto sia che non era la prima volta che arrivava illegalmente in Italia sia che in Italia, per decreto, non poteva rimanere.

Quindi è scattato l’inevitabile arresto, in attesa della nuova espulsione dal territorio nazionale.

(Unioneonline/l.f.)

