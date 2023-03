Tra gli addetti ai lavori era data per favorita e non ha deluso le aspettative. Elisabetta Orrù ha vinto stamattina la prova da 9 km della Challenge della “SoloWomenRun’’, con partenza e arrivo alla Fiera di Cagliari, organizzata dalla Cagliari Atletica Leggera e da Gevensport sotto le insegne dell’Uisp, con il gruppo editoriale L’Unione Sarda come media partner.

Per la fondista dell’"Atletica Edoardo Sanna” una prova di carattere conclusa in 33’31’’, davanti alla veterana Roberta Ferru, seconda in 35’35’’, e alla terza classificata Annalisa Falchi in 36’06’’, da tenere d'occhio per ciò che concerne le lunghe distanze in ottica futura.

Preceduta da una camminata ludico motoria di 4,5 km, la gara competitiva è stata la ciliegina sulla torta di una giornata all’insegna della solidarietà, della convivialità e dell’amicizia, coinvolgendo quasi dodicimila donne che hanno corso e camminato – rigorosamente con una maglietta rosa – per le vie della città, unite dall’affetto reciproco e dal desiderio di trascorrere una mattinata lieta: ognuna con il proprio passo, chi con i propri figli, chi con i propri amici e chi con al seguito passeggini per i nipotini, senza dimenticare chi ha deciso di correre insieme ai propri cagnolini.

Nemmeno il forte vento contrario e il freddo hanno fatto venire meno l’entusiasmo delle partecipanti che, prima della partenza, si sono scaldate con la musica incalzante di Dj Simon Luca di Radiolina, la batteria di Davide Concu e la vivace presentazione di Luca Carcassi.

«Ho preso parte alla manifestazione per tre volte, oggi ho deciso di fare la 4,5 km, qualcosa di più veloce rispetto al solito», le parole di Kenya Paz, originaria di Cuba e ingegnere congestionale. Poco distante, prende fiato Claudia Sanna, 42 anni e residente a San Vito, che dopo aver bevuto un sorso d’acqua racconta: «Questa giornata è stata magnifica, non potevo assolutamente mancare. Il percorso era molto bello, vedere così tante donne unite è uno spettacolo. Spero che ci siano tanti altri eventi di questo tipo, scaldano i cuori di tutti».

Seppur non presenti personalmente alla manifestazione, non hanno fatto mancare il proprio supporto anche l’Assessora allo sport Fioremma Landucci e la madrina dell’evento Dalia Kaddari. «La SoloWomenRun è una manifestazione di grandissimo significato, un orgoglio per tutte noi», le parole dell’Assessora. «Vedere così tante persone presenti è uno stimolo per fare ancora meglio il prossimo anno e coinvolgere sempre più persone». Un significato profondo emerso dalla giornata odierna, rimarcato anche dalla campionessa Dalia Kaddari. «Sono felicissima, questa giornata dedicata a noi donne dà una fiducia nel futuro immensa. Essere unite, raggianti e vicine le une con le altre è per tutte noi una gioia enorme».

