Pronti, via: il vertice tra Regione e Trenitalia si trasforma subito in uno scontro. Da una parte l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, dall’altra la direttrice territoriale dell’azienda Francesca Caradonna.

Il viaggio Olbia-Cagliari di domenica scorsa, con mille passeggeri stipati in due vagoni e decine di passeggeri in piedi, è solo l’ultimo di una serie di disservizi.

Davanti ai giornalisti e fotografi il confronto prende fuoco al primo minuto, con l’assessore Moro che incalza la manager: «La invito a sedersi, anche se dovrebbe stare in piedi come i pendolari per capire l'effetto che fa».

«Non c’è uno di voi che abbia chiesto scusa per quello che è successo», prosegue poi ancora l’assessore. La rappresentante di Trenitalia non concede scuse: «I nostri clienti hanno il diritto di viaggiare secondo i migliori standard. Quello» di domenica «è stato un esempio limitato, un episodio legato ad alcune circostanze che si sono verificate».

Come i lavori (ampiamente annunciati) sulla linea ferroviaria tra Cagliari e Oristano.

La Regione ha chiesto all’azienda di trasporti una relazione su quando accaduto domenica e un report sui disservizi degli ultimi tempi.

