Solo due carrozze per oltre mille passeggeri sulla tratta ferroviaria Olbia - Cagliari del 10 dicembre scorso, e i consiglieri regionali del Partito Democratico, primo firmatario Giuseppe Meloni, presentano un'interrogazione al Presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore ai Trasporti, Antonio Moro.

Chiedono se siano a conoscenza dei disagi subiti, soprattutto dagli studenti pendolari di rientro nel capoluogo dopo il ponte festivo dell'Immacolata, postati sui social, con tanto di foto e video che testimoniano il sovraffollamento e le sistemazioni di fortuna, utilizzando zaini e borsoni per sedersi per terra. Interrogano la Regione, si legge nel documento, per sapere «se sia orientata a intraprendere iniziative per arginare il problema del trasporto pubblico, quali misure intenda adottare per monitorare la qualità del servizio e se non ritenga opportuno insistere con FS perché venga aumentata la capacità dei treni, in particolare per le tratte con un alto flusso di passeggeri».

Tutto ciò premesso, anche alla luce della «persistenza della difficoltà del trasporto locale interno per il disagio causato dai lavori in essere sulle maggiori assi viarie interne che rendono gravosi gli spostamenti con auto propria in diversi territori».

