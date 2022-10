Si è concluso con un arresto l’intervento della Squadra Volante in un condominio di Cagliari dove alcuni cittadini avevano segnalato una lite con anche una presunta aggressione. Gli agenti, arrivati in via Tonale – nella zona conosciuta come ritrovo di tossicodipendenti – hanno sentito delle urla provenire dal terzo piano del palazzo.

Raggiunto l’appartamento, hanno calmato gli animi e individuato l’uomo che abita al suo interno, effettuando un controllo in particolare nella stanza che risultava nella sua disponibilità. All’ingresso aleggiava un intenso odore di canapa indiana e, dentro una scatola, sono stati recuperati circa 2,5 chili di infiorescenze. In un armadio, inoltre, tre caschi da moto nuovi di cui il 45enne non ha saputo fornire giustificazioni sul possesso.

Per lui l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e una denuncia per ricettazione.

Oggi l’udienza per direttissima.

