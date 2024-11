Un trentanovenne cagliaritano è stato arrestato in flagranza di reato, per possesso di droga ai fini di spaccio. Lunedì, gli agenti della Squadra Mobile hanno perquisito la sua casa a Pirri e, successivamente, anche una sua altra abitazione: trovati circa 3,7 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da 50 e 100 grammi, e il materiale destinato al confezionamento. In aggiunta sequestrati 217.000 euro, che erano all'interno di una cassaforte, ritenuti il presunto provento dalle attività di spaccio.

Gli investigatori sospettavano da tempo che l'uomo avesse in casa droga pronta per essere immessa sul mercato e soldi. Prima dell'intervento degli agenti è stato effettuato un servizio di appostamento e osservazione.

Ora il trentanovenne si trova in carcere a Uta, in attesa del giudizio di convalida.

