È stato sorpreso a Cagliari dai militari della Guardia di Finanza con 97 grammi di marijuana suddivise in diverse dosi e pronte per lo spaccio. Nelle sue disponibilità anche 600 euro suddivisi in banconote da 50, un bilancino di precisione e svariate bustine di plastica oltre a materiali idonei al confezionamento e alla immissione della sostanza sul mercato.

Nei guai un cagliaritano di 55 anni residente a Is Mirrionis, arrestato dai baschi verdi su indicazione della procura della repubblica.

L’uomo, è stato fermato dapprima nella zona di piazza Giovanni XXIII con 10 grammi di droga anche grazie all’ausilio delle unità cinofile, poi la successiva perquisizione domiciliare che ha consentito di scoprire gli ulteriori grammi di marijuana nascosti all'interno di un armadio e di un cassetto del bagno.

(Unioneonline/v.l.)

