Dopo l’arresto di ieri, dato che davanti a una donna che giocava con i propri figli si era denudato mimando un atto sessuale, oggi è finito di nuovo in manette.

Protagonista della vicenda è un 29enne senegalese. In tribunale a Cagliari, per rispondere di molestie, atti sessuali davanti a minori e resistenza a pubblico ufficiale, al termine del rito direttissimo che si è concluso con la convalida e l’obbligo di dimora a Quartu, il giovane ha messo in atto un ulteriore “show”, danneggiando un’aula del palazzo di giustizia. Sembra che la sua agitazione fosse dovuta ad alcuni problemi psichici, è entrato in una stanza dove era in corso un’udienza e ha messo tutto sotto sopra, causando danni anche ai banchi.

Immediato l’intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato.

(Unioneonline/s.s.)

