Un uomo è stato denunciato nell'ambito delle indagini condotte dalla Squadra mobile della Questura di Cagliari sui numerosi episodi di molestie ai danni di donne avvenuti negli ultimi mesi in città, in particolare in via Giotto, nel quartiere di Mulinu Becciu. Un altro sospetto è stato identificato, ma nei suoi confronti non sono emersi elementi sufficienti per configurare responsabilità penale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia - che, dopo svariate segnalazioni e dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime, hanno tracciato una “mappa” delle zone in cui sono avvenute le molestie e una descrizione dell’autore – non ci sarebbe però un unico, isolato maniaco, bensì di diverse persone che hanno agito e agiscono in momenti diversi. Alcuni di loro, da quanto si apprende, avrebbero problemi psichici.

Ad essere prese di mira sono soprattutto donne sole che rientrano a casa di sera. Le indagini proseguono ora per individuare i responsabili dei fatti segnalati.

(Unioneonline)

