È stato assegnato alla Fondazione Domus de Luna il prestigioso premio “Buone Notizie 2025”, che da anni celebra l’impegno nelle buone pratiche sociali e nell’informazione positiva. Il riconoscimento - una scultura in bronzo, fusa appositamente dall’artista Battista Marello - è stato ritirato dal fondatore Ugo Bressanello durante una cerimonia nella Biblioteca del Seminario di Caserta.

Si tratta del premio organizzato dall’Unione Stampa Cattolica Italiana (Ucsi) di Caserta con il "Corriere Buone Notizie" e gode del patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti nazionale e della Campania, della Fisc (la federazione dei settimanali cattolici), della Fnsi e dell'Ucsi nazionale. Giunto quest’anno alla sedicesima edizione, è l'unico in Italia a premiare in particolare l'informazione che valorizza il racconto della positività della nostra società.

«Non avevamo mai toccato la Sardegna, ma Domus de Luna meritava di essere conosciuta in tutto il Paese e oltre, come il suo fondatore», ha spiegato Luigi Ferraiuolo, segretario generale del premio. «Non c’è nulla che valga più del sorriso di uno dei nostri bambini, di un abbraccio dei nostri giovani», ha dichiarato Bressanello ritirando il premio. «In venti anni abbiamo formato in comunità centinaia di ragazzi e abbiamo avuto e abbiamo cura di 10.000 persone in condizioni di povertà in Sardegna».

Il riconoscimento celebra due decenni di impegno al fianco di bambini, adolescenti e famiglie in situazione di fragilità: «Questo premio è per tutte le persone che, in questi vent’anni, hanno creduto in Domus de Luna», ha aggiunto Bressanello. «È un riconoscimento che rafforza il nostro impegno quotidiano accanto a chi vive situazioni di difficoltà».

