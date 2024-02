Tappa a Cagliari per il ministro Locatelli, oggi nell’Isola per una serie di visite istituzionali. La prima si è svolta nella sede dell'associazione “Diversamente Odv-Angsa” e la seconda in quella dell'Anmic. «L'Anmic – ha spiegato la titolare del dicastero per le Disabilità – è una delle associazioni più importanti a livello nazionale con cui collaboriamo sui tavoli nazionali, ma anche in tante Regioni e negli Enti Locali. Credo che il supporto derivi anche dalla forza di accompagnare i cittadini nel districarsi dalle difficili pieghe burocratiche e credo che sia importante sostenere e valorizzare questo ruolo».

«Con Amnic e con tante altre realtà associative di tutto il Paese - ha ricordato Locatelli - abbiamo iniziato un percorso importante, di una nuova prospettiva: dall'inclusione alla valorizzazione della persona. Non solo mettere al centro la persona, ma iniziare ad investire sulla persona dal punto di vista istituzionale, del mondo del Terzo settore, che lo sta facendo molto bene, ma anche dal punto di vista privato e dei singoli cittadini. Vedere negli altri capacità, talenti e dare occasioni».

Si è parlato anche dell’approvazione del riconoscimento della mototerapia: «Come ho già detto facciamo una breccia nel futuro. Perché bisogna pensare che non è un provvedimento solo fine a se stesso. Credo che apra uno spiraglio per tante altre attività».

