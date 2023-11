A Cagliari la ricerca biomedica incontra gli investitori. Il 9 novembre all’ex Manifattura Tabacchi è in programma il “Demo Day”, l’evento organizzato da Sardegna Ricerche che punta a valorizzare il lavoro dei giovani ricercatori sardi. Un importante vetrina che consentirà di presentare i loro studi davanti a importanti investitori, case farmaceutiche, talent scout e rappresentanti di fondi di venture capital specializzati nel settore delle scienze della vita.

Alcuni dei progetti che verranno illustrati hanno dato vita a innovazioni brevettate, come le nanoparticelle con proprietà antivirali, biomarcatori innovativi per la diagnosi della sclerosi multipla o l’adrenalina incapsulata in nanoparticelle per il trattamento di pazienti in emergenza cardiaca.

Per l’occasione verranno presentati i risultati del programma “Proof of Concept in biomedicina” di Sardegna Ricerche che ha finanziato 14 progetti con più di un milione di euro. Un programma di sostegno alla ricerca biomedica importante che ha visto la collaborazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università di Cagliari e Sassari, del Consiglio nazionale delle ricerche e il prezioso supporto della Fondazione Golinelli per le attività di affiancamento nelle fasi di sviluppo dei progetti.

Il Demo Day prevede una prima sessione dal titolo “Dalla proof of concept all’applicazione industriale nella ricerca biomedica” che affronterà le tematiche della tutela della proprietà intellettuale, alla luce della recente riforma del codice, passando per i temi dei rapporti tra industria farmaceutica e ricerca pubblica e per gli aspetti tecnici e regolatori del trasferimento dei risultati dal laboratorio al mercato.

In chiusura dell’evento la tavola rotonda “Dalla ricerca al mercato: il ruolo di venture capital, investitori privati e finanza pubblica”, in cui sarà rappresentato il mondo degli investitori pubblici e privati, con diversi modelli di finanziamento che vanno dagli investimenti alle startup Life science a modelli che intervengono sulle fasi early stage del trasferimento tecnologico o addirittura sulla genesi dell’idea, puntando quindi sul talento dei ricercatori. L’evento rientra tra le attività promosse dall’EEN, Enterprise Europe Network, la rete europea di servizi per le piccole e medie imprese di cui fa parte Sardegna Ricerche.

