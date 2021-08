Un giovane di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Cagliari, in seguito a un’animata lite scoppiata in un chiosco del Poetto.

Sul posto, per calmare gli animi, scaldatisi per una banale “consumazione non gradita” dal giovane e da un suo amico, sono intervenuti i Falchi della Questura, che in questi giorni di pienone estivo presidiano il litorale, anche in abiti civili.

Gli agenti hanno invitato i due ad allontanarsi, ma il 29enne ha reagito nel peggiore dei modi, tentando di colpire uno dei poliziotti con una testata.

Per questo è stato fermato e identificato. Ma nonostante la situazione, ha proseguito a inveire e a scagliarsi contro gli agenti, che alla fine lo hanno arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

