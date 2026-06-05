Oltre 1300 persone arrestate, circa 10mila deferite in stato di libertà, 30 piantagioni di marijuana sequestrate per un totale di oltre 98mila piante. Sono alcuni dei numeri del bilancio operativo dell'ultimo anno dei carabinieri in Sardegna, tracciato dal generale Francesco Rizzo in occasione delle celebrazioni del 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma. La cerimonia si è tenuta a Cagliari, nella caserma Zuddas di via Sonnino.

« Il nostro cammino continuerà incensante seguendo la rotta della nostra bussola etica», ha evidenziato il generale Rizzo nel corso del suo intervento, «l'azione di prevenzione e contrasto si sviluppa su differenti piani: dalla lotta alla criminalità organizzata fino alla salvaguardia delle fasce deboli, la sicurezza urbana e stradale e la rassicurazione sociale».

Al termine delle celebrazioni sono state consegnate dalle autorità intervenute, le ricompense ai militari della Legione Carabinieri Sardegna che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

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