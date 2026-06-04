Con un investimento di circa 100 mila euro, il Comune di Cagliari quest'estate renderà gratuito viaggiare sugli autobus del Ctm la notte. Da martedì prossimo, 9 giugno, fino al 14 settembre, in coincidenza con le vacanze scolastiche, sarà sperimentata per 83 giorni la CN, la Circolare notturna estiva, che partirà ogni notte a mezzanotte da piazza Matteotti, di fronte alla stazione ferroviaria.

La quarta e ultima corsa, prevista dalle 3, rientrerà al capolinea alle 5, dopo aver coperto una linea circolare di poco più di 36 chilometri attraverso tutta la città, incluso il lungomare Poetto fino alla Bussola.

A bordo la sicurezza sarà garantita da una guardia giurata incaricata di distribuire i biglietti gratuiti ai passeggeri senza abbonamento al Ctm e anche di conteggiare il numero dei viaggiatori.

Il tempo di percorrenza sarà di 120 minuti e i bus saranno dotati di pianale ribassato per facilitare l'accesso alle persone con mobilità ridotta.

La linea sarà attiva dalla domenica al venerdì, mentre il sabato notte e il 14 agosto circoleranno le linee notturne 1N, 9N, ER e L, il cosiddetto "servizio movida" che, invece, non è gratuito e tocca tutti i Comuni dell'area metropolitana.

Il tracciato della linea è consultabile sul sito www.ctmcagliari.it e sull'app Busfinder. Queste le fermate principali: Piazza Matteotti (Capolinea), via Roma (portici), viale Colombo, viale Diaz, viale Poetto (Lungomare - Bussola), via della Pineta, via Scano, San Benedetto, piazza Repubblica, via Dante, piazza Giovanni XXIII, via Vesalio, via Castiglione, via Italia, piazza Italia, via Santa Maria Chiara, via Cadello, via Is Mirrionis, via Peretti, viale Sant'Avendrace, viale Trieste, piazza Matteotti.

«L'anno scorso abbiamo sperimentato con successo, trasportando migliaia di passeggeri, un servizio notturno dal 1 agosto al 14 settembre, sempre in collaborazione con il Comune», ricorda Fabrizio Rodin, presidente dell'azienda di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Cagliari, che ha illustrato la novità assieme al direttore Bruno Useli.

«Ci siamo resi conto che c'era una forte richiesta rimasta finora inevasa. Quest'estate garantiamo la mobilità coi mezzi pubblici tutta la notte, in sicurezza anche per la presenza della videosorveglianza a bordo».

«Il diritto alla mobilità non finisce a mezzanotte», evidenzia l'assessore comunale ai Trasporti, Yuri Marcialis. «Per anni abbiamo chiesto alle cittadine e cittadini di utilizzare i mezzi pubblici e questo è un servizio che li incentiva e aiuta a lasciare l'auto a casa per spostarsi in modo più sicuro e più efficiente».

«La Circolare notturna raggiunge tutti i quartieri della città», precisa il sindaco Massimo Zedda, che punta a finanziarla anche il prossimo anno grazie a un residuo di bilancio per il trasporto pubblico locale che ammonta a circa 380 mila euro. «Non è solo per i giovani, ma anche per coloro che terminano di lavorare la notte: è pensato proprio come servizio di trasporto per tutte e tutti».

(Unioneonline)

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