Prima la conoscenza via chat con scambio di messaggi, foto e video. Poi una serie di incontri di persona che sarebbero sfociati in abusi sessuali. Un uomo di 38 anni residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico.

Secondo la ricostruzione della questura, l’indagine è partita da una dettagliata segnalazione relativa ad una presunta frequentazione dell’uomo con una ragazza di 13 anni della provincia di Latina.

La Procura di Cagliari ha così emesso nei confronti dell'indagato un decreto di perquisizione domiciliare e informatica che ha consentito di rinvenire le chat scambiate con la ragazza oltre a immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito.

L'analisi dei contenuti multimediali sui dispositivi utilizzati dall’uomo, effettuata dagli specialisti della Polizia postale, ha permesso di acquisire diverse conversazioni tra l'indagato e la vittima e di ricostruire il loro rapporto inizialmente instaurato con interazioni online nel 2024, con scambio di messaggi, immagini, videochiamate e proseguito con incontri frequenti protratti fino al mese di maggio scorso.

Sulla base di ulteriori riscontri investigativi, il pm titolare dell'indagine ha ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

(Unioneonline/A.D)

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