Grande successo con tanta partecipazione per la settima edizione di “Curri a Pirri po Santu Stevini”, gara di corsa organizzata dalla UISP Comitato Territoriale di Cagliari APS con la collaborazione della Municipalità di Pirri ed il patrocinio del Comune di Cagliari. Due le distanze: una corsa podistica competitiva su strada di nove chilometri su un percorso di tre chilometri, con partenza dall’ex vetreria di Pirri, da ripetere tre volte, ed una corsa ludico motoria di tre chilometri. Al termine si è svolta una manifestazione promozionale su varie distanze dedicata ai bambini.

Oltre duecento i partecipanti, un record per la manifestazione. «Siamo felicissimi», ha detto lo speaker ed organizzatore, Andrea Culeddu. «Tante persone presenti nel giorno di Santo Stefano. Una splendida giornata di sport». Tra i partecipanti l’immancabile Carlo Porcu, classe 1940, dell’Atletica Selargius che ha completato tutti i tre giri tagliando il traguardo tra gli applausi del pubblico e dei partecipanti.

Per la categoria maschile vittoria schiacciante di Adalberto Canu (UM35) del Cus Cagliari che ha chiuso col tempo di 30:52 staccando di oltre un minuto (32:14) Christian Concas (M35) della Cagliari Marathon. Terzo posto per Giacomo Raffaele Casula (UM35) della Runners Cagliari col tempo di 35:58. Completano la top ten Daniele Musiu (33:04; M40) dell’Atletica Dolianova, Luca Podda (33:38; M45) dell’Atletica Uta, Roberto Garau (33:45; M50) della Cagliari Atletica Leggera, Ettore Murru (33:57; M45) della Runners Oristano, Antonio Serreli (34:08; M45) dell’Atletica Maracalagonis, Delio Picci (34:09; M50) dell’Atletica 4 Mori e Oscar Vargiu (34:12; M35) della Run to be Wild.

Nella femminile, successo per la fortissima Roberta Ferru (35:29; F55) della Cagliari Atletica Leggera, che ha preceduto Enrica Pintor (36:37; F40) dell’Isolarun, Federica Frongia (36:59; F45) della Cagliari Atletica Leggera, Leonarda Cantara (37:15; F50) dell’Academy Olbia, Francesca Coraddu (37:22; F50) della Cagliari Atletica Leggera, Martina Corda (37:42; UF35), Simonetta Pili (39:46; F45) della Cagliari Atletica Leggera, Benedetta Cao (39:51; UF35) del Cus Cagliari, Valentina Nazarov (40:35; UF35) della Tespiense Quartu e Donatella Pili (41:21; F45) dell’Atletica Uta. «Una giornata fantastica», dice Nicola Velati dell’Atletica Maracalagonis, secondo categoria M40. «Mi sono divertito tantissimo. Complimenti all’organizzazione». Dello stesso avviso il suo compagno di squadra Agostino Serra: «Tantissima gente. Tutto perfetto». Pietro Uras, primo M65, dell’Atletica 4 Mori: «È una corsa imperdibile. Mi diverto sempre tanto. Complimenti a tutti».

