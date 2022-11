“Lo stato di crisi del Microcitemico di Cagliari è noto a tutti: pazienti, famiglie, medici e operatori. Non si tratta certamente di fulmine a ciel sereno”.

Francesco Agus, consigliere regionale "Progressisti", chiede alla Commissione Sanità – di cui fa parte lui stesso - di attivarsi il prima possibile per un “sopralluogo immediato”.

“La Commissione – scrive – ha già avviato da tempo un confronto con chi vive quotidianamente il dramma di un’assistenza sempre più insufficiente, con la promessa di sollecitare chi governa la sanità regionale a trovare soluzioni immediate a problemi organizzativi sempre più gravi. Agli annunci vaghi e rassicuranti dell’Assessore della Sanità le opposizioni hanno risposto con una proposta di legge per riorganizzare e rilanciare urgentemente le attività dell’ospedale cagliaritano”.

Intanto “la situazione peggiora di giorno in giorno e l’unica risposta della Giunta regionale è stata l’indifferenza totale. Per loro i problemi sono ‘meramente organizzativi’, hanno detto di ‘essere intervenuti’ e di ‘aver sempre garantito l’assistenza’. Bugie colpevoli che non si possono tollerare e che la Commissione sanità dovrà verificare rapidamente con un sopralluogo nell’ospedale per raccogliere direttamente le testimonianze dei pazienti e del personale medico e calendarizzando immediatamente la discussione sulla proposta di legge sul Microcitemico ferma da due mesi in Consiglio regionale”.

