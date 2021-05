Nonostante i segnali di miglioramento nei dati sull’epidemia di Covid, la Sardegna si appresta a restare per un’altra settimana in zona arancione.

Secondo quanto si è appreso da fonti vicine al ministro della Salute Roberto Speranza, non dovrebbe arrivare l’atteso “downgrade” in zona gialla, come auspicato più volte in questi giorni dalla giunta regionale.

Una speranza, come detto, riposta nei numeri. In particolare quelli sui casi positivi per 100mila abitanti (1.020), cui si aggiunge la diminuzione di casi del 32,9% - la più alta in Italia - rispetto alla settimana precedente, sulla saturazione dei posti letto in area medica e intensiva (entrambi al 22%).

Il possibile ritorno anticipato al giallo era stato proposto all'ordine del giorno ieri in Conferenza delle Regioni e l’ipotesi ha incontrato il favore degli altri governatori. Ma, come è noto, le ordinanze del ministero hanno validità per due settimane e non ci sarebbe spazio per deroghe.

Il responso definitivo, al di là delle indiscrezioni, arriverà comunque nelle prossime ore co il pronunciamento della Cabina di regia nominata dal Governo.

