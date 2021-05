La Sardegna in zona bianca dalla prossima settimana: il passaggio dell’Isola (con Molise e Friuli Venezia Giulia) nella fascia Covid a minor rischio dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

I dati sull’epidemia continuano infatti a essere confortanti: secondo una stima provvisoria i casi per 100mila abitanti sarebbero circa 13, mentre nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale (LEGGI) sono stati rilevati 28 nuovi contagi a fronte di quasi 5.500 tamponi eseguiti per un tasso di positività attestato a 0,5%.

Numeri rassicuranti confermati anche dalla Fondazione Gimbe, che nella settimana 19-25 maggio ha registrato una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (818) e una riduzione del 42,1% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Anche il governatore Solinas, del resto, in queste ore si è detto fiducioso sul passaggio in zona bianca, che non prevederà più il coprifuoco, ma solo il mantenimento di mascherine e regole di distanziamento sociale

Nel frattempo, mentre si discute della riapertura delle discoteche (ma solo per la consumazione di cibi e bevande, senza la possibilità dei balli in pista), nell’Isola procede la campagna vaccinale: la percentuale di popolazione sarda che ha effettuato il ciclo completo è pari al 14,7% a cui aggiungere un ulteriore 21,4% solo con prima dose. La Sardegna ha anche superato il 50% delle dosi somministrate in rapporto agli abitanti (dati fondazione Gimbe), con almeno una dose inoculata al 36,37% dei residenti.

