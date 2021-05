A una settimana dal fatidico 1 giugno, data in cui è previsto il cambio di fascia, la Sardegna mantiene i numeri sul Covid da zona bianca.

Confortante anche l’ultimo bollettino (LEGGI) diramato nel giorno dell’attesa riapertura delle palestre: l’unità di crisi regionale ha infatti rilevato 20 nuovi casi (due le vittime) su oltre seimila tamponi effettuati, con un tasso di positività che resta da “prefisso telefonico”, pari a 0,3%.

Buone notizie anche a Cagliari, dove il totale dei positivi è di 153, in calo del 33% rispetto all'ultimo aggiornamento. "Il quadro complessivo dei contagi in città continua dunque a migliorare, con numeri in diminuzione per la terza settimana consecutiva e che fanno ben sperare in vista dell'ingresso in zona bianca dall'1 giugno", ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu.

Intanto, prosegue la campagna di vaccinazioni: nell'Isola le somministrazioni sfiorano quota 789mila, pari a circa l’86% delle 918.870 dosi consegnate.

Il 48,38% della popolazione isolana ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il il 13,71% dei sardi ha completato il ciclo.

